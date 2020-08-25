Son dakika haberi | Sakarya'da orman yangını Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 1,5 saatte söndürüldü.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 1,5 saatte söndürüldü. Adapazarı'na bağlı Kömürlük Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, saat 16: 00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ormanlık alan içerisindeki yangına müdahale edemeyince Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 arazöz de bölgeye geldi. Alevlere, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.Yangın, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla kontrol altına alınırken, jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA