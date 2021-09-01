Son dakika haberi... Sakarya'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi... Sakarya'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... Sakarya'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

O.D. yönetimindeki plakasız motosiklet, Adapazarı-Karasu Çevreyolu Tepekum Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle O.D ve arkasındaki O.K. yola savruldu. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O.D'nin hayatını kaybettiğini belirleyen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı O.K'yi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

O.D'nin cenazesi ise cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Son dakika haberi... Sakarya'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Sakarya'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Sakarya'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Sakarya'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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