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Son dakika haberi: Sakarya'da metruk binada yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Sakarya'da metruk binada yangın

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Dönüş Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler yangını kontrol altına alınarak söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, aynı sokak üzerinde bulunan farklı metruk binalarda daha önce birçok kez yangın çıktığı öğrenildi. - SAKARYA

Son dakika haberi: Sakarya'da metruk binada yangın

Son dakika haberi: Sakarya'da metruk binada yangın

Son dakika haberi: Sakarya'da metruk binada yangın

Son dakika haberi: Sakarya'da metruk binada yangın

Son dakika haberi: Sakarya'da metruk binada yangın

Son dakika haberi: Sakarya'da metruk binada yangın

Son dakika haberi: Sakarya'da metruk binada yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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