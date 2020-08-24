Son dakika haberi... Sakarya'da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'da bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'da bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürmeye çalıştığı yangın nedeniyle bölgedeki yoğun duman, şehrin birçok noktasından görüldü.

Yangının hızla büyümesi üzerine alevler, deponun yanında bulunan dondurma işletmecisinin bahçesine de sıçradı.

Depodaki yangının arka kısımda bulunan evlere ve özel okula sıçramaması için de kepçe yardımıyla çalışma yürütüldü, bazı evler boşaltıldı. Deponun bitişiğindeki evin duvarları ve camlarında kısmi zarar oluştu.

Bölgede hazır bekletilen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen ve yaralanan 6 kişiden 3'ünü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Çok sayıda itfaiye, polis, arazöz, TOMA ve SASKİ, Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi ile İHH ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangın nedeniyle depo ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale gelirken ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

"Ekipler, yangına hızlı şekilde müdahale etti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yüce, Sakarya'nın en büyük gıda tedarikçilerinden biri olan marketin deposunda çıkan yangına ekiplerin hızlı şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Yangının çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramaması için büyük çaba gösterildiğini belirten Yüce, "En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Depo dışında meskun mahale sıçramamasına sevindim. Bütün hemşehrilerime geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA