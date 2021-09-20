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Son dakika haberi: Sakarya'da kuyuya düşen av köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı

AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Sakarya'da kuyuya düşen av köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri... Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kuyuya düşen av köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kuyuya düşen av köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karadavutlu Mahallesi'nde sportif avcılık yapan grubun av köpeği "Leydi", arazide otların arasında bulunan 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Köpeği kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahipleri, itfaiyeden yardım istedi.

???????Olay yerine gelerek halat yardımıyla kuyuya indirilen itfaiye eri, "Leydi"yi bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık durumu iyi olan av köpeği, sahibine teslim edildi.

Son dakika haberi: Sakarya'da kuyuya düşen av köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri
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