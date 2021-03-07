Son dakika haberi | Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 günde 3 bin 572 iş yeri denetlendi
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Son dakika haberi | Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 günde 3 bin 572 iş yeri denetlendi

07.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:34
Son dakika haberi | Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 günde 3 bin 572 iş yeri denetlendi

Son dakika gelişmesine göre Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 günde 3 bin 572 iş yerinin denetlendiğini duyurdu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 günde 3 bin 572 iş yerinin denetlendiğini duyurdu.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4-6 Mart'ta 6 bin 889 personelle kontroller gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bu çerçevede 22 bin 676 kişinin denetlendiği bilgisini paylaşan Vali Kaldırım, "Haydi Sakarya'm; herkes kendini denetlerse sorun kalmaz. Evimizde, iş yerimizde, çarşıda, pazarda, ulaşımda, her an her yerde kendi kendimizi denetleyelim. Başarmak elimizde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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