Son dakika haberi! SAKARYA'DA KORONAVİRÜSÜ HİÇE SAYARAK DÜĞÜN YAPTILAR

Son dakika gündem haberine göre SAKARYA'nın Erenler ilçesinde sokakta yapılan düğünde koronavirüs kuralları hiçe sayıldı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde sokakta yapılan düğünde koronavirüs kuralları hiçe sayıldı. Maske ve mesafe kurallarının unutulduğu düğün cep telefonuyla görüntülendi.

Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde önceki gün sokakta yapılan düğünde vatandaşlar, koronavirüs kurallarını hiçe sayarak eğlendi. Maske ve sosyal mesafe kurallarının unutulduğu düğünde doyasıya eğlenen vatandaşlar, adeta virüse davetiye çıkardı. Koronavirüs kurallarına uyulmayan düğün, bir vatandaşın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı