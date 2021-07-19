Son dakika haberi... Sakarya'da komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Sakarya'da komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Sakarya'da komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Aziziye Mahallesi'nde, iddiaya göre, İhsan S'nin birlikte yaşadığı kadını darbettiğini duyan komşuları polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının şikayetçi olmaması üzerine bölgeden ayrıldı.

Kadının yeniden darbedildiğini duyan komşusu B.İ, bu kez eve gelerek İhsan S'ye tabancayla ateş etti.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İhsan S, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli B.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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