Son dakika haberi... Sakarya'da kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi bulundu

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Eşme Mahallesi'nde Ahmet Çubuk'tan (38) iki gündür haber alamayan ağabeyi, kardeşini akşam saatlerinde Bademlik mevkisindeki boş arazide yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet etmiş olan Çubuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arazide 10 adet 9 mm boş kovan bulunurken, ceset, incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Geçen ocak ayında bir suçtan ötürü tutuklanan ve kısa süre önce delil yetersizliği gerekçesiyle tahliye edildiği öğrenilen Çubuk'un ölümüne ilişkin jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA