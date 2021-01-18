Son dakika gündem: Kar kütlesiyle ağırlaşan kabloların yüksek voltajından çıkan yangın ev ve iş yerlerine zarar verdi

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, yüksek voltaj nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, yüksek gerilim hattına bağlı elektrik kabloları, kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından ağırlaşarak yerleşim yerlerine yaklaştı.

Binalara temas eden kabloların yüksek voltaja neden olması sonucu bazı ev ve iş yerlerinin elektrik ve telefon hatlarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mahalledeki elektriği kesen ekipler, kabloların üzerinde biriken karları temizleyerek hasar tespit çalışması başlattı.

Ev ve iş yerlerinde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında bazı ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.

"Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum"

Dalga Güzelgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlama sesi duyması üzerine korktuğunu anlattı.

Evinde yangın çıktığını ve mağdur olduğunu dile getiren Güzelgül, "O an çocuklarımı düşündüm. Çocuklarıma bir şey olsaydı ne yapabilirdim? İki çocuğum dersteydi, bir çocuğum telefonuyla oynuyordu, çok tehlikeli bir durumdu, çok korktuk. Evimizde büyük hasar var, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz