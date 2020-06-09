Son dakika haberi... Sakarya'da iki ilçeye 45 milyonluk altyapı yatırımı Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ferizli ve Söğütlü'de inşa edilen altyapı projesinin 67 kilometrelik etabında çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ferizli ve Söğütlü'de inşa edilen altyapı projesinin 67 kilometrelik etabında çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Yüce, yazılı açıklamasında, projenin iki ilçe için 45 milyonluk yatırım olma özelliği taşıdığını belirterek, etapların tamamlanmasıyla toplam 120 kilometre kanalizasyon ve 40 kilometre içme suyu hattı inşa edileceğini aktardı.

Proje kapsamında bölgede atık su sorununun ortadan kalkacağını vurgulayan Başkan Yüce, "Çalışmaların titizlikle devam ettiği projemiz ile bölgede toplanan tüm atık suları Karaman Atıksu Arıtma Tesisimize ulaştıracak ve dünya standartlarında arıtacağız. Böylelikle atık suların doğal güzellikleri tahrip etmesine, suya ve toprağa karışmasının önüne geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA