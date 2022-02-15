Son dakika haberi! Sakarya'da hastane bahçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi! Sakarya'da hastane bahçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA, Emre Ayvaz - Güncel
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Son dakika haberi! Sakarya'da hastane bahçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce ismi öğrenilemeyen şüpheli, E.Ö'ye ateş etti.

Yaralanan E.Ö, hastane personeli tarafından acil serviste tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi! Sakarya'da hastane bahçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Sakarya, 112, Güncel, Haberler

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