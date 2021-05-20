Son dakika! Sakarya'da göletteki yaralı martıyı suya giren polis kurtardı
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Son dakika! Sakarya'da göletteki yaralı martıyı suya giren polis kurtardı

Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaralı halde gölette çırpınan martıyı polis kurtardı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaralı halde gölette çırpınan martıyı polis kurtardı.

Aziz Duran Parkı'ndaki vatandaşlar, gölette bir martının çırpındığını belirterek, devriye görevi yapan yunus ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine, bir polis memuru gölete girerek martıyı bulunduğu yerden aldı.

Polis memuru, kurtardığı martıyı veteriner hekime götürmeleri için bölgeye gelen belediye görevlilerine teslim etti.

Polisin davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Son dakika! Sakarya'da göletteki yaralı martıyı suya giren polis kurtardı
Son dakika! Sakarya'da göletteki yaralı martıyı suya giren polis kurtardı
Son dakika! Sakarya'da göletteki yaralı martıyı suya giren polis kurtardı
Son dakika! Sakarya'da göletteki yaralı martıyı suya giren polis kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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