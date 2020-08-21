Son dakika haberi: Sakarya'da erkek cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haberleri: Sakarya'nın Geyve ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Eşme Mahallesi'nde Ahmet Çubuk'un (38) ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi ile Geyve Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma ve çalışma sonucunda olayın failinin şüpheli H.Y. olduğu belirlendi.

Ekiplerce yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan Çubuk, dün yakınları tarafından Bademlik mevkisindeki boş arazide yerde hareketsiz halde bulunmuş, yapılan kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet etmiş olan Çubuk'un yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Kaynak: AA