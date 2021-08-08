Son dakika haberi: Sakarya'da düğünde havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 5 kişi, silahlarıyla gözaltına alındı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 5 kişi, silahlarıyla gözaltına alındı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa Mahallesindeki bir düğünde havaya ateş açılması üzerine çalışma başlattı.

Ateş açanları belirleyen polis, Y.A. Ö.A. TT, G.A. ve T.A'yı gözaltına aldı, 5 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz