Son dakika haberi: Sakarya'da düğünde havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 5 kişi, silahlarıyla gözaltına alındı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 5 kişi, silahlarıyla gözaltına alındı.
Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa Mahallesindeki bir düğünde havaya ateş açılması üzerine çalışma başlattı.
Ateş açanları belirleyen polis, Y.A. Ö.A. TT, G.A. ve T.A'yı gözaltına aldı, 5 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz