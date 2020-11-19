Son dakika haberi: Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı adli kontrolle salıverildi
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Son dakika haberi: Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı adli kontrolle salıverildi

19.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:06
Son dakika haberi: Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı adli kontrolle salıverildi

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içinde çatışma bölgelerinde faaliyet göstererek ülkeye geldikleri yönünde bilgi bulunan ve gözaltına alınan Irak uyruklu 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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