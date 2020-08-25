Son dakika haberi: Sakarya'da çıkan orman yangını söndürüldü Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kömürlük Mahallesi mevkisindeki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmasına helikopter de destek verdi.

Yerleşim yerine yaklaşık iki kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alandaki yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA