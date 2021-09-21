Son dakika haberi: Sakarya'da çatıdan düşen kadın öldü - Haberler
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Son dakika haberi: Sakarya'da çatıdan düşen kadın öldü

AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Sakarya'da çatıdan düşen kadın öldü

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Karasu ilçesinde beş katlı binanın çatı katından düşen kadın yaşamını yitirdi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde beş katlı binanın çatı katından düşen kadın yaşamını yitirdi.

Makbule Cansız (45), henüz bilinmeyen nedenle İncilli Mahallesi Plaj Caddesi'ndeki beş katlı binanın çatı katından zemine düştü.

Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık personelince Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberi: Sakarya'da çatıdan düşen kadın öldü

Son dakika haberi: Sakarya'da çatıdan düşen kadın öldü

AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri
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