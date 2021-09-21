Son dakika haberi: Sakarya'da çatıdan düşen kadın öldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde beş katlı binanın çatı katından düşen kadın yaşamını yitirdi.

Makbule Cansız (45), henüz bilinmeyen nedenle İncilli Mahallesi Plaj Caddesi'ndeki beş katlı binanın çatı katından zemine düştü.

Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık personelince Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.