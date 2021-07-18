Son dakika haberleri! Bir çocuğun polis aracıyla gezme hayali sünnet düğününde yerine getirildi
Son dakika haberleri: Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çocuğun ekip aracıyla gezme isteğini gerçekleştirdi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çocuğun ekip aracıyla gezme isteğini gerçekleştirdi.
Söğütlü İlçe Emniyet Amirliği'ne ulaşan Çağlar Ceylan, polisliği çok sevdiğini belirterek, ekip aracıyla gezmek istediğini belirtti.
Ceylan'ın isteğini karşılıksız bırakmayan ekipler, çocuğu sünnet düğününün olduğu gün polis aracıyla gezdirdi.
Yolculuk boyunca ekip aracının sirenlerini çalarak büyük mutluluk yaşayan Ceylan, polis ağabeylerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı