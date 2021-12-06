Son dakika haberi | Sakarya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberi | Sakarya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Sakarya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Aziz Duran Parkı'nda Afganistan uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.F. bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı H.F'yi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

H.F, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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