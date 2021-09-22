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Son dakika haberi... Sakarya'da 5 katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Sakarya'da 5 katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5 katlı binadan zemine düşen 45 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5 katlı binadan zemine düşen 45 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Binanın çatısından düştüğü tahmin edilen kadının şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın çatısına çıktığı tahmin edilen Makbule Cansız (45), binanın arka cephesinde zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Cansız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Makbule Cansız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cansız'ın intihar mı ettiği yoksa kaza sonucu mu hayatını kaybettiği yapılan soruşturma sonucu netlik kazanacak.

Kadının bağırdığını duyduğunu ifade eden görgü tanığı Hatun Temoçin, "Kadının cüzdanı elindeydi. İntihar eden insanın elinde cüzdan olmaz. Orada bir yanlışlık var" şeklinde konuştu. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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