Son dakika haberi | Sakarya'da 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü Son dakika habere göre Sakarya'nın Erenler ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan ve söndürülen yangında, 4 kişi dumandan etkilendi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan ve söndürülen yangında, 4 kişi dumandan etkilendi. Tepekum Mahallesi Belgin Sokak'ta bulunan 4 katlı binada yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangında bina kullanılamaz hale geldi, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kaynak: AA