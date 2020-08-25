Son dakika haberi | Sakarya'da 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi | Sakarya'da 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Sakarya'nın Erenler ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan ve söndürülen yangında, 4 kişi dumandan etkilendi.

Son dakika haberi | Sakarya'da 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
25.08.2020 23:51 | Son Güncelleme: 26.08.2020 00:46

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan ve söndürülen yangında, 4 kişi dumandan etkilendi.

Tepekum Mahallesi Belgin Sokak'ta bulunan 4 katlı binada yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangında bina kullanılamaz hale geldi, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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