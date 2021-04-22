Son dakika haberi: Sakarya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
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Son dakika haberi: Sakarya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

Son dakika haberi: Sakarya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı.

Sakarya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, mesajında, öğrencilerin bu sene de 23 Nisan'ı evlerinde geçireceklerini belirtti.

Durmuş, her güçlüğün üstesinden gelecek güce sahip olunduğuna dair inancının tam olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aynı inanç ve coşkuyla hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyor, kırmızı beyaz renklere gönül vermiş, fikri bakımdan üretken, inancına, kültürüne, tarihine, diline sahip çıkan, ailesine ve toplumuna karşı sorumluluklarını özümsemiş, sahip olduğu yeteneklerini tüm insanlığın hayrına kullanan, zihnini ve gönlünü iyi ve güzel olanla meşgul eden bu evlatlarımı sevgiyle kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 23 Nisan 1920'nin milletin bağımsızlık iradesi ve egemenliğini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı, birlik ve beraberlik ile hür yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın temsili olan bir gün olduğunu belirtti.

Altuğ, 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen dünya üzerindeki ilk ve tek bayram olduğunu hatırlatarak, "Bu tarih tüm dünya çocukları tarafından sahiplenilmeye devam etmektedir. Bu bayram, geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımıza duyulan güvenin bir göstergesidir. İnanıyoruz ki yarınların Türkiyesi çocuklarımızla daha gelişmiş, daha mutlu ve daha kalkınmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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