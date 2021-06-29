Son dakika haberi... Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ/PDY davasına devam edildi
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Son dakika haberi... Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ/PDY davasına devam edildi

Son dakika haberi... Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ/PDY davasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralarında yabancı uyruklular ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanması sürüyor.

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralarında yabancı uyruklular ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanması sürüyor.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bir tutuksuz sanık ile avukatlar katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz verilen sanık Ö.E.K, savunması alındığından duruşmalardan vareste talebinde bulundu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatları da eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamı ile bazı sanıklar hakkındaki dijital materyal inceleme raporunun gelmesinin beklenmesine hükmetti. Heyet, sanık Ö.E.K'nin duruşmalardan vareste tutulma talebini kabul ederek, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında yabancı uyruklular ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 19 kadın sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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