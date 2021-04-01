Son dakika haberi | Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ/PDY davasına devam edildi

Son dakika gündem haberi... Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralarında yabancı uyruklular ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanması sürüyor.

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralarında yabancı uyruklular ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanması sürüyor.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar gelmezken avukatları katıldı.

Celse arasında bazı sanıkların dijital materyal inceleme raporları ile diğer belgelerin geldiğinin zapta geçirilmesinin ardından bir tanık dinlendi.

Tanık E.K, sanıklardan M.K'yi tanıdığını belirterek, "2013 yılında Sakarya Üniversitesinden mezun oldum. Çalışmak için bir yurda müracaat etmiştim, o sırada M.K. de yurttaydı. Yurtta ne işle ilgilendiğini bilmiyorum. Sanığın örgüt faaliyeti olabilecek bir eylem ve davranışını görmedim." dedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatları da dosyaya gelen belgelere karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamı ile bazı sanıklar hakkındaki dijital materyal inceleme raporunun gelmesinin beklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 29 Haziran'a erteledi.

İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında yabancı uyruklular ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 19 kadın sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz