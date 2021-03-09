Son dakika haberi: SAKARYA Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi: SAKARYA Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

09.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:00

Son dakika haber: Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardıSAKARYA'nın Hendek ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay öğle saatlerinde Hendek Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. Ağaca çıkan yavru kedi mahsur kaldı. Yavru kedinin ağaçta mahsur kaldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi merdivenli araç ile ağaçta bulunan yavru kediyi alarak aşağı indirdi. Esnaflar yavru kediye mama vererek karnını doyurdu.

Son dakika haberi: SAKARYA Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberi: SAKARYA Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberi: SAKARYA Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberi: SAKARYA Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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