Son dakika haberi! Saint Martin'de bir turist köpek balığı saldırısıyla öldü
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Son dakika haberi! Saint Martin'de bir turist köpek balığı saldırısıyla öldü

11.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:57
Son dakika haberi! Saint Martin'de bir turist köpek balığı saldırısıyla öldü

Son dakika gündem haberi: Karayipler'deki Saint Martin Adası'nda köpek balığı saldırısı nedeniyle bir turist hayatını kaybetti.

Karayipler'deki Saint Martin Adası'nda köpek balığı saldırısı nedeniyle bir turist hayatını kaybetti.

Yerel Hükümet Sözcüsü Alain Rioual, Ada'nın kuzeydoğu kısmındaki Orient Körfezi'nde, kıyıdan 150 metre açıkta yüzen 38 yaşındaki Fransız kadın turistin köpek balığının saldırısına uğradığını bildirdi.

Saldırıda köpek balığı ısırığıyla bir bacağını kaydeden kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından yerel hükümet, Ada'da 48 saat süreyle yüzme ve su sporlarına yasak getirdi.

Merkezi ABD'de bulunan Florida Köpek Balığı Araştırma Programını verilerine göre, Saint Martin'de 2005'te ölüme yol açmayan bir köpek balığı saldırısı yaşanmıştı.

Karayipler bölgesinde 2000'den bu yana 4'ü ölümcül 34 köpek balığı saldırısı yaşandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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