Son dakika haberi! Sahte rakıdan ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Zara ilçesinde kaçak olarak metil alkol ile üretilen rakıdan dolayı ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Zara ilçesinde içtikleri sahte rakıdan zehirlenerek ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. İlçede bir ikamette kaçak yollarla metil alkol kullanılarak üretildiği tespit edilen sahte rakıdan ilk ölüm 4 gün önce gerçekleşmişti. M.K. isimli şahıs, içtiği sahte rakıdan sonra kaldırıldığı Zara Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz gün ise Ş.D. isimli bir kişi de içtiği sahte rakıdan sonra rahatsızlanıp tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bugün ise yine Zara ilçesinde ikamet eden B.E. isimli şahıs, hayatını kaybetti. Sahte rakıdan ölenlerin sayısı 3'e yükselirken konuyla ilgili gözaltına alınan iki kişiyle ilgili adli işlemler sürüyor. Bugün Zara ilçesinde hayatını kaybeden B.E.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. İçtikleri sahte rakıdan etkilenen 5 kişinin ise tedavileri sürüyor. - SİVAS

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