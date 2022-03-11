Son dakika haberi | Sahte polisin telefonla dolandırıcılığına 4 yıl 2'şer ay hapis - Haberler

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Son dakika haberi | Sahte polisin telefonla dolandırıcılığına 4 yıl 2'şer ay hapis

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Sahte polisin telefonla dolandırıcılığına 4 yıl 2'şer ay hapis

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla kandırdıkları kişinin parasını alarak dolandıran 2 kişi yargılandıkları mahkemece 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla kandırdıkları kişinin parasını alarak dolandıran 2 kişi yargılandıkları mahkemece 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden K.M.'yi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp kredi kartı bilgilerinin çalındığını ve banka hesabından 50 bin lira kredi çekilmeye çalışıldığını ileri sürüp korkutup kandırarak toplamda 12 bin 600 lira parasını alarak dolandırdı. K.M.'nin şikayeti üzerine dolandırıcılık olayına karıştıkları iddia edilen M.A.Y. ve Y.A. hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada M.A.Y. ve Y.A. "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis ve ayrıca 26 bin 240'şar lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dolandırıcılık, Samsun, Savcı, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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