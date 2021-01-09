Son dakika haberi: 'Sahte koronavirüs ilacı' satmaya çalışan şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi: 'Sahte koronavirüs ilacı' satmaya çalışan şüpheli yakalandı

09.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:51
Son dakika haberi: 'Sahte koronavirüs ilacı' satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'te 'sahte koronavirüs ilacı' satmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

GAZİANTEP'te 'sahte koronavirüs ilacı' satmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri otomobilde sahte koronavirüs ilacı satılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Serince Mahallesi'nde kontrol noktası oluşturdu. Kontrol noktasında ekiplerin dur ikazına uymayan şüpheli İ.T., otomobiliyle kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan İ.T., gözaltına alındı. Otomobildeki aramada, 3 kutu 'sahte koronavirüs ilacı' ele geçirilirken, şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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