Sahte kimlikle yattığı hastanede yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı - Haberler
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Sahte kimlikle yattığı hastanede yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'de "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve sahte kimlikle yattığı hastanede yakalanan firari Adem Zengin tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve sahte kimlikle yattığı hastanede yakalanan firari Adem Zengin tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından dün Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde gözaltına alınan Adem Zengin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zengin, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmaları sırasında yanında duran ve serinlemesi için yelpaze sallayan kişi olarak bilinen Adem Zengin'in "örgüte müzahir dernekte genel sekreter olarak görev yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu" belirlenmiş, hakkında 2018 yılında yakalama kararı verilmişti.

Sahte kimlikle hastaneye başvurduğu belirlenen Zengin, Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasının ardından dün gözaltına alınmıştı.

Sahte kimlikle yattığı hastanede yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı

Sahte kimlikle yattığı hastanede yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı

Sahte kimlikle yattığı hastanede yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı

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AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri

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