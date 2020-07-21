Son dakika haberi! Sahte kimlik ile telefon kartlarını kopyalayan çete çökertildi
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Son dakika haberi! Sahte kimlik ile telefon kartlarını kopyalayan çete çökertildi

Son dakika haberleri: Denizli'de sahte kimlik ile telefon kartlarını kopyalayan çeteye operasyon düzenlendi.

Son dakika haberi! Sahte kimlik ile telefon kartlarını kopyalayan çete çökertildi
21.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:29

Denizli'de sahte kimlik ile telefon kartlarını kopyalayan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yaklaşık 3 milyon TL gelir elde ettiği belirlenen 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda vatandaşların adına sahte kimlik düzenlediği ve telefon kartı oluşturan şahıslar takibe alındı. Ekipler, şüphelilerin mağdur şahısların hesaplarına erişim sağlaması üzerine hesapta bulunan 150 bin TL'yi başka hesaplara aktarması üzerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda İstanbul'da bulunan 7 şüphelinin telefon kartı kopyalama yöntemi ile Türkiye'de birçok vatandaşın banka hesaplarından yaklaşık 3 Milyon TL gelir elde ettikleri tespit edildi.

Adliyeye çıkarılan 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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