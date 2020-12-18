Son dakika gündem: İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu gerçekleştirildi

Gelen son dakika haberine göre Sahte içki üretimi ve dağıtımına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda ele geçirilen 6 ton civarında sahte alkol Kaçakçılık Suçlara Mücadele Şubesi'nin Kumkapı'da bulunan deposundan sergileniyor.