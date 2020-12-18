Son dakika gündem: İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu gerçekleştirildi
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Son dakika gündem: İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu gerçekleştirildi

18.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:21
Son dakika gündem: İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu gerçekleştirildi

Gelen son dakika haberine göre Sahte içki üretimi ve dağıtımına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda ele geçirilen 6 ton civarında sahte alkol Kaçakçılık Suçlara Mücadele Şubesi'nin Kumkapı'da bulunan deposundan sergileniyor.

Sahte içki üretimi ve dağıtımına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda ele geçirilen 6 ton civarında sahte alkol Kaçakçılık Suçlara Mücadele Şubesi'nin Kumkapı'da bulunan deposundan sergileniyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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