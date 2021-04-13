Son dakika haberi: Sahte belgelere aslına yakın olması için portakal sıkacağından mühür basmışlar
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Son dakika haberi: Sahte belgelere aslına yakın olması için portakal sıkacağından mühür basmışlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Sahte belgelere aslına yakın olması için portakal sıkacağından mühür basmışlar

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'un Esenyurt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen şahıslara sahte pasaport, firari olarak aranan şahıslara sahte kimlik, ülkeye yasadışı yollardan gelen yabancı...

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen şahıslara sahte pasaport, firari olarak aranan şahıslara sahte kimlik, ülkeye yasadışı yollardan gelen yabancı uyruklu şahıslara sahte ikamet izin belgesi düzenleyen Suriye uyruklu M.A. ve M.T. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin hazırladıkları sahte belgelere aslına yakın olması için portakal sıkacağı ile mühür bastıkları ortaya çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalarda Fatih'te bulunan bir kafeteryadan piyasaya sahte belge sürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları istihbarı çalışma ve fiziki takip ile kafeteryanın yerini belirledi. Kafeteryadaki müşteri hareketlerini izlemeye başlayan jandarma ekipleri, 2 şahsın daha çok yabancı uyruklular olmak üzere, farklı şahıslar ile temas kurarak sürekli bir alış veriş durumunda bulunduklarını tespit etti. Jandarma ekipleri bağlantıları ve hareketleri şüphe uyandıran iki şahsı takip altına alarak Esenyurt'taki adreslerine ulaştı.

Esenyurt'ta üretim Fatih'te teslimat

Operasyon için düğmeye basan ekipler, Esenyurt'ta tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Adeta matbaaya dönüştürülmüş adreslerde yapılan aramalarda; 244 adet sahte pasaport, 320 adet sahte kimlik kartı, 45 adet sürücü belgesi, 1 adet sağlık raporu, 297 adet sahte pasaport belgesi, 189 adet sahte kimlik belgesi, 2 adet kart okuyucu, 5 adet fotokopi makinesi, 4 adet bilgisayar, 1 adet para detektörü, 1 adet baskı makinesi, 2 adet belge tarayıcı, 2 adet kimlik kaplama makinesi, 6 adet yazıcı, 2 adet kart basım cihazı, 5 adet pres ve kağıt kesme makinesi, 104 adet sahte mühür ve kaşe ve çok sayıda resmi belgede sahtecilik suçunda kullanılan materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 800 dolar ele geçirildi.

Portakal sıkacağından mühür basımına

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, hazırladıkları sahte belgelere aslına yakın olması için portakal sıkacağı ile mühür bastıkları ortaya çıktı.

Bin ile bin 500 dolara sahte belge

M.A ve M.T. isimli şüpheliler Jandarmadaki sorgulamalarında sahte belgeleri bin dolar ile bin 500 dolar civarında bir paraya düzenlediklerini itiraf etti. Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, haklarında "resmi belgede sahtecilik" suçundan düzenlenen suç dosyasıyla çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Sahte belgelere aslına yakın olması için portakal sıkacağından mühür basmışlar
Son dakika haberi: Sahte belgelere aslına yakın olması için portakal sıkacağından mühür basmışlar
Son dakika haberi: Sahte belgelere aslına yakın olması için portakal sıkacağından mühür basmışlar
Son dakika haberi: Sahte belgelere aslına yakın olması için portakal sıkacağından mühür basmışlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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