Sahte alkol 4 can aldı
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Sahte alkol 4 can aldı

09.10.2020 12:06 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:39

Sahte alkol 4 can aldı Kırıkkale'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 4 kişi tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti, 1 kişinin de sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sahte alkol 4 can aldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 4 kişi tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti, 1 kişinin de sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de sahte alkol alarak zehirlendiği iddia edilen 5 kişi ambulansla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tutulan Ü.G., İ.Y., C.D. ve Y.M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ö.Ö.'nün ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor.

Sahte alkol 4 can aldı
Sahte alkol 4 can aldı
Sahte alkol 4 can aldı
Sahte alkol 4 can aldı
Sahte alkol 4 can aldı
Sahte alkol 4 can aldı
Sahte alkol 4 can aldı
Sahte alkol 4 can aldı
Sahte alkol 4 can aldı
Sahte alkol 4 can aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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