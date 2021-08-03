Son dakika haberi! Şahinbey Belediyesi'nden yangınzedeler için 10 milyon TL'lik destek
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Son dakika haberi! Şahinbey Belediyesi'nden yangınzedeler için 10 milyon TL'lik destek

Son dakika haberi! Şahinbey Belediyesi'nden yangınzedeler için 10 milyon TL'lik destek
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Şahinbey Belediyesi, yangında etkilenen şehirler için 10 milyon TL'lik destek sağlayacakBelediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediye meclisi Ağustos ayı 1'inci oturumunda yangından etkilenen şehirler için 10 milyon TL'lik destek sağlanması kararı çıktı.

Şahinbey Belediyesi, yangında etkilenen şehirler için 10 milyon TL'lik destek sağlayacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediye meclisi Ağustos ayı 1'inci oturumunda yangından etkilenen şehirler için 10 milyon TL'lik destek sağlanması kararı çıktı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ayrıca daha önce 27 bin olan ağaç bağışının da arttırılacağını ifade etti.

Osmaniye ve Manavgat'a su tankeri gönderildiğini anımsatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Şahinbey Belediyesi olarak yangında zarar gören tüm illerimiz ile vatandaşlarımız için büyük bir üzüntü duyuyorum. Şahinbey Belediyesi olarak yangın söndürme ve soğutma çalışmaları için Osmaniye ve Manavgat'a su tankeri göndermiş ve 27 bin ağaç desteğinde bulunacağımızı söylemiştik. 27 bin ağaç bağışını daha da arttıracağız. Ağustos ayı meclisimizin birinci oturumunda yangında zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için 10 milyon TL'lik destek sağlama kararı aldık. Açılan yaralarımızı hep birlikte saracağız. Yangında zarar gören tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyor bundan sonraki süreçte de Şahinbey Belediyesi olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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