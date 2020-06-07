HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberi! Şahin Nizip ve Karkamış'ta hasat yapan çiftçiyle buluştu

Son dakika ekonomi haberi... Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin nane üretiminin neredeyse tamamını karşılayan Nizip çiftçisini ve Karkamış'ta buğday ekimi yapan tarlaları ziyaret etti.

Son dakika haberi! Şahin Nizip ve Karkamış'ta hasat yapan çiftçiyle buluştu
07.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:49

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin nane üretiminin neredeyse tamamını karşılayan Nizip çiftçisini ve Karkamış'ta buğday ekimi yapan tarlaları ziyaret etti.

Ziyarette nane üretimi ve son durum hakkında bilgi alan Başkan Fatma Şahin, Dünya'nın artık bağışıklık sistemini geliştirecek ürünlere yöneldiğini, Büyükşehir Belediyesi ve milletvekilleriyle beraber çiftçinin kooperatifleşmesi için ortak çalışacağını belirterek, " Dünya'da Nizip Nanesini tanımayan tatmayan kalmayacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip korona virüs (COVID-19) Salgını karşı verilen ulusal mücadelede yeni normalleşme süreciyle beraber her ilçedeki çiftçinin son durumu konusunda tarlaya yanlarına giderek bilgi alıyor. Yapılacak çalışmaları yerinde inceliyor. Bu kapsamda Türkiye'nin nane ihtiyacının ve ihracatının yaklaşık yüzde 90'nını karşılayan Nizip İlçesi'ni ziyaret etti. AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel'in katıldığı ziyarette, nane tarlasında çiftçilerle sohbet eden Fatma Şahin, sıkıntılarını dinledi. Başkan Şahin, üretim konusunda gelinen son aşama hakkında bilgi aldı. Milletvekilleri ve çiftçilerle beraber çalışarak Dünya'ya "Nizip Nanesi'ni" tanıtacaklarını belirten Şahin, hızlı bir şekilde kooperatifleşmeye gidileceğini aktardı.

Nizip ziyareti sonrası Karkamış'a geçen Şahin, buğday yetiştiren çiftçilerle bir araya geldi. Bereketli Hilal'in tam ortasında bulunan Gaziantep'in her köşesinde ayrı çeşitliliği olduğunu vurgulayarak, gastronomi kapsamında sağlıklı doğal ürünü yetiştirme konusunda her türlü desteğin verileceğini iletti.

Pandemi sonrası sağlığı güçlendirecek ürünler önem kazandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazianteplilerin bile Nizip'te nane üretildiğinin az bilindiğinin altını çizerek, "Bereketli hilalin ortasında fıstık ve zeytin bahçelerinin içerisinde nanenin üretim merkezine geldik. Güneş'ten gelen bir lezzet var. Nane sadece gastronomik olarak değeri yok, pandemi sonrası sağlığı güçlendirecek ürünler çok daha önem kazandı. Bağışıklığı ve vücut direncini arttırıyor. Kokusuyla, sindirime katkısıyla fayda sağlıyor. Artık insanlar 'Nereye gideyim ne tadayım?' derken bağışıklık sistemine önemli ölçüde katkı sağlayan 'Naneyi nerede yerim, nerede tadarım, naneden yapılan ürünleri nerede görebilirim' dediğinde Nizip'e gelecek. Bereketli hilalin topraklarına gelecek. 'Lezzetin Başkenti' artık 'Sağlıklı Lezzetin Başkenti', hijyenin merkezi oluyor. Bizim en önemli gücümüz bağışıklık sistemi. Nane bize bu gücü veriyor. Sağlığın kokusu şu tarlada burunlarımıza geliyor. Burada büyük bir sağlık var, bağışıklık sistemi var. Pandemi sonrası Dünya'nın bu naneye, Nizip'e ihtiyacı var. Milletvekillerimizle konuştuk, buranın güçlü bir kooperatife, daha güçlü bir tanıtıma gerek duyulduğunu gördük. Ankara boyutuyla bunu takip ederek bütün Dünya'ya bu naneye göstereceğiz, tanımayan tatmayan kalmayacak" şeklinde konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ise, nane üretiminin fıstık ve zeytin bahçeleriyle iç içe yapıldığını aktararak, "Bu coğrafya baharat güzergahlarının geçtiği bir yer artık burası sadece yolun geçtiği değil baharatın üretildiği merkezi bir konumda. Sofralarımızın en önemli baharatlarından biri olan nane bu topraklarda, sağlıklı koşullarda, doğal bir şekilde, sağlıklı yaşam için "Sağlıklı Lezzetin Başkenti Gaziantep'te" üretiliyor. Çiftçilerimizle birlikte daha da geliştirmek için her türlü çabanın, çalışmanın içerisinde olacağız. Kooperatifler yoluyla direkt çiftçimizden tüketiciye ulaşmasını sağlamak için ne düşüyorsa bizde elimizden geleni yapacağız" dedi.

Nanenin tanıtımı ve dünyaya ihracatı için uğraşacağız

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, yaşadığımız bölgenin bereketine vurgu yaparak, "Nizip'te nane haricinde fıstığın ve zeytinin de üretimi yoğun. Ancak nanenin şöyle bir farkı var ki Türkiye üretiminin neredeyse tamamı buradan üretiliyor. Başkanlarımız ve milletvekilleriyle hem nanenin tanıtımı ve dünyaya ihracatı için uğraşacağız. Biz gastronomi şehriyiz, lezzetin başkentiyiz. Bizim bu anlamda çok önemli zenginliklerimiz var ve nane de bunlardan birisi" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek Ekonomi
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor Ekonomi
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var Ekonomi
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı Ekonomi
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı Ekonomi
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor Ekonomi
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Fatma Girik Şeyma Subaşı Bülent Ersoy Rafet El Roman
Spor Bülent Uygun Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Libya İntihar Haziran George Floyd
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Şahin Nizip ve Karkamış'ta hasat yapan çiftçiyle buluştu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 14:49:56. #1.15#
title