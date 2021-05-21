Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi

Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Haberler | Güncel

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-17 tipi helikopterin motor arızası giderildi.

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-17 tipi helikopterin motor arızası giderildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetler'ine ait, içinde 6 personelin bulunduğu Mİ-17 tipi helikopter, dün saat 19.00 sıralarında motor arızasıyla nedeniyle Tirebolu ilçesi Yalıköy sahil mevkisine zorunlu iniş yaptı. Amasya'nın Merzifon Hava Üssü'ne gittiği belirtilen helikopterin personeli, Valilik tarafından ilçede misafir edildi. Mürettebat, sabah saatlerinde helikopterdeki arızayı gidermek için çalışmalara başladı. Kumsaldan kalkış yapan helikopter, 50 metre mesafedeki Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki cebe alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, dubarla çevirdiği alana araç ve yaya girişe izin vermedi. Arızası onarılan helikopterin, havalanarak bölgeden ayrılması bekleniyor.


- Giresun
Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi
Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi
Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi
Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi
Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi
Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi
Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi
Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi
Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi
Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi
Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi
Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi
Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar

Karadeniz semalarında panik anları! Azerbaycan'a ait helikopter Giresun'a acil iniş yaptı
Karadeniz semalarında panik anları! Azerbaycan'a ait helikopter Giresun'a acil iniş yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Deniz Çakır Demet Akalın Hande Ataizi İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 15:44:09. #1.11#

title