Son dakika haberi! Sahilde ölü fok bulundu
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Son dakika haberi! Sahilde ölü fok bulundu

27.11.2020 11:46 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:51
Son dakika haberi! Sahilde ölü fok bulundu

Son dakika gündem haberi... ANTALYA'nın Kaş ilçesi sahilinde, Akdeniz foku ölüsü bulundu.

ANTALYA'nın Kaş ilçesi sahilinde, Akdeniz foku ölüsü bulundu.

Kaş Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine D-400 kara yolu Kaş- Kalkan bölümü üzerindeki Seyret Çakılı Plajı'na hareket etti. Olay yerine felen ekipler ölü Akdeniz fokuyla karşılaştı. Fokun yaklaşık 2,5 metre boyunda ve 250 kilo ağırlığında olduğu belirlendi. Yapılan incelemede fokta hiçbir yara izi olmadığı belirlendi. Akdeniz fokunun yaşlılık nedeniyle öldüğü düşünülüyor. Fok ölüsü, Kaş Belediye ekipleri tarafından alınarak araziye gömüldü.

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Son dakika haberi! Sahilde ölü fok bulundu
Son dakika haberi! Sahilde ölü fok bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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