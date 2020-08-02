Son dakika haberi! Sahilde koronavirüs unutuldu
Son dakika habere göre ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerle doldu.
02.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:03
ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerle doldu.
Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde, sıcak hava ile bayram tatilini fırsat bilenler soluğu, Konyaaltı Sahili'nde aldı. Kimsenin maske takmadığı sahilde, sosyal mesafeye uyulmadı.Hava sıcaklığının 34, nem oranının yüzde 75'leri bulduğu kenti ise nem bulutları kapladı. Nem bulutları nedeniyle Beydağları ve falezler, sahilden görülmedi.
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Kaynak: DHA