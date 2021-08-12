Son dakika haberi: Sahil Güvenlik Komutanlığının Batı Karadeniz'de sel dolayısıyla tahliye ettiği kişi sayısı 168'e ulaştı

Son dakika gündem haberi: Sahil Güvenlik Komutanlığınca Sinop, Kastamonu ve Bartın'da sel sonucu mahsur kalan 168 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca Sinop, Kastamonu ve Bartın'da sel sonucu mahsur kalan 168 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sinop, Kastamonu ve Bartın'da şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel sonucu mahsur kalanların güvenli bölgelere transferlerinin sağlanması amacıyla 3 sahil güvenlik helikopteri ve karadan kurtarma ekipleri görevlendirildi.

Sahil güvenlik helikopterleri tarafından 51, kara ekipleri tarafından ise 117 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi emniyetli şekilde gerçekleştirildi.

Bölgedeki tahliye faaliyetlerine devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul