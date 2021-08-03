Son dakika haberi! Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yangın söndürme çalışmalarına destek

Son dakika haberleri... SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nca orman yangınları ile mücadele kapsamında söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verildiği belirtildi.

SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nca orman yangınları ile mücadele kapsamında söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verildiği belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı; 520 sahil güvenlik personeli, 1 sahil güvenlik korveti, 26 sahil güvenlik botu, 3 dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi, 1 sahil güvenlik helikopteri ile yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek vermektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı