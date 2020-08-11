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Son dakika haberi | Sahil Güvenlik Komutanlığı: "Muğla açıklarında Yunanistan tarafından ateş açıldığı iddia edilen...

Gelen son dakika haberine göre Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla açıklarında Yunanistan tarafından ateş açıldığı iddia edilen tekne içerisindeki 3 şahsın kurtarıldığını açıkladı.

Son dakika haberi | Sahil Güvenlik Komutanlığı:
11.08.2020 11:52 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:57

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla açıklarında Yunanistan tarafından ateş açıldığı iddia edilen tekne içerisindeki 3 şahsın kurtarıldığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, 11 Ağustos 2020 tarihinde saat 03.40'ta Muğla ili Marmaris ilçesi 7,2 deniz mili açığında (yaklaşık 13 km) Rodos adası Yunanistan sularında, içerisinde 3 şahıs bulunan (2 Türk, 1 Suriye uyruklu) özel bir tekneye Yunanistan deniz unsurları tarafından ateş açıldığı bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 112 Acil Sağlık Personeli ile birlikte 4 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildiği belirtilerek, "Olay mahalline intikal edildiğinde beyan edilen Yunan deniz unsurlarının bölgede olmadığı tespit edilmiş, özel teknede bulunan 1 Türk vatandaşı hafif yaralı, 1 Suriye vatandaşının kolu kırık, 1 Türk vatandaşı ağır yaralı olarak Marmaris 'e intikal ettirilmiş ve Marmaris Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Ateş açılan özel tekne yedekleme esnasında su alarak batmıştır" denildi.

Olayla ilgili Marmaris Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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