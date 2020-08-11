Son dakika haberi! Sahil Güvenlik Komutanlığı: "Muğla açıklarında Yunanistan tarafından ateş açıldığı iddia edilen...
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Son dakika haberi! Sahil Güvenlik Komutanlığı: "Muğla açıklarında Yunanistan tarafından ateş açıldığı iddia edilen...

Son dakika haberlerine göre Sahil Güvenlik Komutanlığı: "Muğla açıklarında Yunanistan tarafından ateş açıldığı iddia edilen tekne içerisindeki 3 şahıs kurtarılmıştır.

Son dakika haberi! Sahil Güvenlik Komutanlığı:
11.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:31

Sahil Güvenlik Komutanlığı: "Muğla açıklarında Yunanistan tarafından ateş açıldığı iddia edilen tekne içerisindeki 3 şahıs kurtarılmıştır." - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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