Son dakika haberi! Sahil Güvenlik Komutanlığı: "Muğla açıklarında Yunanistan tarafından ateş açıldığı iddia edilen...
Son dakika haberlerine göre Sahil Güvenlik Komutanlığı: "Muğla açıklarında Yunanistan tarafından ateş açıldığı iddia edilen tekne içerisindeki 3 şahıs kurtarılmıştır.
11.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:31
Sahil Güvenlik Komutanlığı: "Muğla açıklarında Yunanistan tarafından ateş açıldığı iddia edilen tekne içerisindeki 3 şahıs kurtarılmıştır." - ANKARA
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Kaynak: İHA