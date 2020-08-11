Son dakika haberi! Sahil Güvenlik Komutanlığı: "Muğla açıklarında Yunanistan tarafından ateş açıldığı iddia edilen... Son dakika haberlerine göre Sahil Güvenlik Komutanlığı: "Muğla açıklarında Yunanistan tarafından ateş açıldığı iddia edilen tekne içerisindeki 3 şahıs kurtarılmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı: "Muğla açıklarında Yunanistan tarafından ateş açıldığı iddia edilen tekne içerisindeki 3 şahıs kurtarılmıştır." - ANKARA Kaynak: İHA