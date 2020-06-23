Son dakika haberi | "Sağlıklı turizm" belgeli otel sayısı artıyor
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Son dakika haberi | "Sağlıklı turizm" belgeli otel sayısı artıyor

Son dakika haberine göre Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan tesis sayısına 5 yıldızlı bir otel daha eklendi.

23.06.2020 18:52 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:58

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan tesis sayısına 5 yıldızlı bir otel daha eklendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı'na dahil olan otellerin sayısı artıyor.

Kentte son olarak Belek Turizm Bölgesi'ndeki Susesi Luxury Resort Otel, sertifika alan konaklama tesisleri arasına katıldı.

Otelin Genel Müdürü Çağlar Bayrakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren misafir almaya başlayacaklarını söyledi.

Şu anda iç pazardan rezervasyonların olduğunu dile getiren Bayrakçı, "Kazakistan'dan uçuşlar başladı. 1 Temmuz'da Ukrayna'dan da uçuşların başlamasıyla yabancı turistte de hareketlilik yaşanacaktır. 15 Temmuz'dan sonra da Avrupa ülkelerinde kapıların açılmasını bekliyoruz. Rusya pazarının da 1 Ağustos'ta başlayacağını biliyoruz. Temmuz sonuna doğru doluluk oranlarının yüzde 25-40 arasında seyretmesini umuyoruz." diye konuştu.

Otelde alınan önlemler

Otelin kalite müdürü Gülden Sevinç Duman ise sertifika kapsamında tüm önlemleri aldıklarını bildirdi.

Misafirlerin otele girişlerinde ateşlerinin ölçüldüğünü anlatan Duman, "Otelde herhangi bir vaka tespit edilmesi halinde misafir, oluşturulan izolasyon odasına alınacak. İzolasyonda bulunan misafirlere temizlik ve teknik hizmet verecek ayrı personel görevlendirdik." dedi.

Yiyecek ve içecek alanlarında servisin personel tarafından yapılacağını belirten Duman, misafirlerin büfeyle temaslarının olmayacağını vurguladı.

Sosyal mesafe kuralları doğrultusunda hizmet vereceklerini aktaran Duman, "Ortak alanlarda bulunan çay ve kahve makinelerine misafirler temas etmeyecek. Mini kulüp ve spaya rezervasyon usulü misafir kabul edeceğiz. Aralarda 30'ar dakikalık boş zaman bırakıp buralarda dezenfeksiyon çalışmaları yapacağız." diye konuştu.

Son dakika haberi | 'Sağlıklı turizm' belgeli otel sayısı artıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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