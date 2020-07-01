Son dakika haberi: Sağlıkçılar koronavirüse yenik düşen meslektaşları için türkü seslendirdi
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Son dakika haberi: Sağlıkçılar koronavirüse yenik düşen meslektaşları için türkü seslendirdi

Son dakika haberi: Türkiye'nin dört bir yanından 18 hekim ve sanatçı Haluk Levent, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü koronavirüse yenik düşen sağlık çalışanları için seslendirdi.

Son dakika haberi: Sağlıkçılar koronavirüse yenik düşen meslektaşları için türkü seslendirdi
01.07.2020 14:54 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:02
Türkiye'nin dört bir yanından 18 hekim ve sanatçı Haluk Levent, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü koronavirüse yenik düşen sağlık çalışanları için seslendirdi. 'Sessiz Kahramanlar' adlı projede, koronavirüs nedeniyle 23 gün yoğun bakımda yatan Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahı Uzman Dr. Selçuk Köse de yer aldı. Video klipe YouTube ve diğer sosyal medya mecralarından erişilebilecek.

Sağlık çalışanları 'Sessiz Kahramanlar' projesi kapsamında koronavirüse karşı verilen mücadelede hayatlarını kaybeden meslektaşları için Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi. İstanbul Pendik Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sedat Kalkan'ın oluşturduğu projede; 18 hekim ve sağlık çalışanı ile Daiichi Sankyo çalışanları farklı enstrümanlar ve sesler eşliğinde Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü yeniden yorumladı. Kovid-19 nedeniyle 23 gün yoğun bakımda yatan, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahı Uzman Doktor Selçuk Köse'nin de yer aldığı projeye, Haluk Levent okuduğu bir dörtlükle katkıda bulundu. Proje; Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak ve verilen mücadele hakkında farkındalık sağlamak hedefi ile hayata geçti.

'Sessiz Kahramanlar' için düzenlenen basın toplantısında; projede yer alan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sedat Kalkan, Göğüs Cerrahı Uzman Dr. Selçuk Köse, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mesut Demir ve sanatçı Haluk Levent ile projenin gerçekleşmesine katkı sunan Daiichi Sankyo İlaç Türkiye Genel Müdürü Fatih Yedikardeş yer aldı.

"SEVENLERİMİN DUASIYLA HASTALIĞI ATLATTIM"

Koronavirüse yakalanan ve yaklaşık 23 gün yoğun bakımda tedavi gören Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Selçuk Köse, "23 günü yoğun bakımda olmak üzere toplamda 35 gün yoğun bir tedavi aldım. Bu esnada kalbimde durma, beynimde tutulma, akciğerimin her iki tarafında da yoğun tutulumlar oldu, ciddi hayati tehlike atlattım. Arkadaşlarımın yoğun çabası ve sevenlerimin duasıyla hastalığı atlattım. Bir sevgi çemberi oluşturdular ve bu sayede hayata tutunabildim. Birçok meslektaşım da aynı fikirde. Bu hastalık, empati yapmamızı sağladı. Hekimler olarak hasta olmanın ne demek olduğunu, yoğun bakım yataklarında yatmanın ne demek olduğunu acı bir şekilde de olsa öğrenmiş olduk" dedi.

"PROJEDE YER ALDIĞIM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Projenin kendisine geldiğini duyduğunda duygulandığını belirten Dr. Selçuk Köse, "Bu proje bana geldiğinde gerçekten çok duygulandım. Ellerimle eskisi gibi müzik aleti çalma konusunda zorlanıyordum o yüzden ilk başta yapamayabilirim diye düşündüm. Kas güçsüzlüklerim için halen fizik tedavi görüyorum. Projenin bana sunulmuş olmasından dolayı çok sevindim ve duygulandım. Hayatın ne kadar önemli olduğunu, hayattan ne kadar ders alınması gerektiğini zor da olsa bu süreçle birlikte öğrenmiş oldum. Biz tabi her zaman bu işin içinde olan insanlarız. Ben bir göğüs cerrahisi uzmanı olarak böyle olaylar çok yaşadım. Fakat bizzat kendim hasta tarafına geçtiğimde işin çok daha farklı olduğunu gördüm. Yaşamla ölümün ne kadar birbirine yakın kavramlar olduğunu öğrendim. Bu nedenle de projeye destek vermek istedim. Proje için elimden geleni yapmaya çalıştım. O açıdan da projede yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum" diye konuştu.

Haluk Levent ile aynı projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu anlatan Köse, "Şarkılarını hep çalardım. Şimdi aynı projede yer aldık. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Birçok kişiye iyiliğini götürmüş bir insan ve projemize de destek verdiğinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

UZUN İNCE BİR YOL TÜRKÜSÜ SÜRECİ ÇOK GÜZEL ANLATTI

Projeye okuduğu şiirle destek olan Haluk Levent ise şunları söyledi:

"Vatan uğruna cephede olan vatanı kurtaran askerler var. Onlar bizler için ne kadar kutsal. Bizim burada olabilmemiz için sınırda askerlerin olması gerekiyor. Koronavirüs sürecinde de bizim burada olabilmemiz için sağlık çalışanlarının canla başla çalışması gerekiyor. Her zaman öyleydiler ama şu anda bir cephedeler ve savaşıyorlar. Onlar kendilerini siper etmiş durumdalar. Bizlerden çok öndeler. Bizlere kalkan olmuş durumdalar, insanları kurtarmaya çalışıyorlar. Her gün hastanelere gidip geliyorlar. Çok kutsal bir vazife içerisindeler. Onların böyle bir projesi vardı. Şiir okur musun Haluk Abi? dediler. Okumaz mıyım? dedim. Küçücük de olsa bu proje de olmaz mıyım? dedim. En son aklıma Yavuz Kalaycı'nın bıraktığı not geliyor. Bu kadar sağlık şehidi vermişiz. Ben de bu nedenle projede yer aldım. Herkes telefonları ile çekim yapmış onlar birleştirildi. Dinledim, çok profesyonelce olmuştu. Çok güzel yapmışlar, çok duygulandım. Birkaç kez dinledim, izledim çok duygulandım. Uzun İnce Bir Yol türküsü bu süreci güzel anlattı. Koronavirüs süreci ve bu süreçte doktorların yaşadıklarını düşününce gerçekten türkü çok iyi bir seçim olmuş."


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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