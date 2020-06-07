Son dakika haberi! Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'dan "Dünya Kahvaltı Günü" mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'dan "Dünya Kahvaltı Günü" mesajı

Gelen son dakika haberlerine göre Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van kahvaltısının asırlardır kentin en önemli kültürel mirası olma özelliğini koruduğunu belirterek, "2014 yılında gerçekleştirilen Van kahvaltısı Guinness rekorlar kitabına girerek ABD'ye ait olan 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekoru...

Son dakika haberi! Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'dan
07.06.2020 10:10 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:13

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van kahvaltısının asırlardır kentin en önemli kültürel mirası olma özelliğini koruduğunu belirterek, "2014 yılında gerçekleştirilen Van kahvaltısı Guinness rekorlar kitabına girerek ABD'ye ait olan 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekoru 51 bin 793 kişiyle Van'da kırıldı" dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve Van Kahvaltı Mimarı ve elçisi olan Bak Hele Bak Yusuf Konak' a teşekkür eden Sünnetçioğlu, "İnsanın kendi kültürüne, kendi değerlerine, kurumuna sahip çıkmasının başka izahı olamazdı ve 7 Haziran Dünya Kahvaltı Günü olarak kutlanması bizleri tekrar gururlandırmaktadır. 7 Haziran'da Dünya Kahvaltı Günü kapsamında gönül isterdi ki vatandaşlarımız ile düzenlenmesi planlanan etkinliğin festival havasında geçirilmesiydi, ancak dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle gerçekleştirilemiyor. 7 Haziran'ın Dünya Kahvaltı Günü olarak kutlanması için Van TSO Başkanı Necdet Takva'nın geçişimleri ile sosyal medya üzerinden yaptıkları kahvaltı paylaşımlarıyla projelerini gerçekleştirdiklerini gördük, kendisini ve Van TSO çalışanlarını tebrik eder başarılarının devamını diliyorum. Van'da ikamet eden vatandaşlarımıza tekrar bu vesile ile çağrıda bulunmak istiyorum, yeni tip korona virüsle mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarımız, gece gündüz demeden hastaları sağlıklarına kavuşturmak için sergiledikleri özverili çalışmalarımız devam etmekte, salgın bitmiş değil ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Dışarı çıkınca muhakkak maskelerimizi takalım" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Haber
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Ölüm oranı koronavirüsten 3 kat fazla! Bir kentimizde KKKA vakaları gün geçtikçe artıyor
Ölüm oranı koronavirüsten 3 kat fazla! Bir kentimizde KKKA vakaları gün geçtikçe artıyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit...
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Rafet El Roman Beyazıt Öztürk Seren Serengil
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Libya Kadın Sirte Haziran
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'dan "Dünya Kahvaltı Günü" mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 10:13:35. #1.15#
title