Son dakika haberi! Sağlık Müdürü Koçoğlu'ndan kene uyarısı Son dakika haberi... Kavak İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, kene ısırmasına karşı uyarıda bulundu.

Kavak İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, kene ısırmasına karşı uyarıda bulundu.

Koçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenelerin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının son yıllarda önemli sağlık sorunlarından biri haline geldiğini söyledi.

Kene vakalarının her yıl olduğu gibi bu sene de bahar aylarında yeniden yoğunluk kazandığına dikkati çeken Koçoğlu, "2019 yılında Kavak'ta 868 vatandaşımız kene ısırması şikayetiyle hastaneye başvurmuştu. KKKA hafife alınacak değil, ölümcül bir hastalıktır." dedi.

KKKA'dan alınacak basit önlemlerle korunmanın mümkün olduğunu dile getiren Koçoğlu, şunları kaydetti:

"Bağ, bahçe, tarla, orman gibi riskli alanlara giderken açık renkli ve kapalı kıyafetler tercih edilmelidir. Hayvanların üzerindeki keneye ve hayvanların kan ve idrarlarına çıplak elle dokunulmamalıdır. Riskli alanlardan döndükten sonra vücut ve elbiselerde kene olup olmadığı kontrol edilmelidir. Vücuda tutunan kene varsa eldiven, bez ya da poşet yardımıyla çıkartılmalı. Eğer kişi çıkartamıyorsa zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli. Vücudunda kene tutunan kişi 10 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, bulantı, ishal gibi şikayetlerden birini yaşaması halinde vakit geçirmeden bir sağlık kuruluşuna gitmeli."

Kaynak: AA