Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığından sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına "Kovid-19 aşısı" ödemesi
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Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığından sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına "Kovid-19 aşısı" ödemesi

Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığından sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına 'Kovid-19 aşısı' ödemesi
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşısı uygulamaları kapsamında, 1 Temmuz 2021'den itibaren 3 ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da 1500 liraya kadar ilave ödeme yapılabilecek.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşısı uygulamaları kapsamında, 1 Temmuz 2021'den itibaren 3 ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da 1500 liraya kadar ilave ödeme yapılabilecek.

"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle ilgili yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın, sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına net aylık 1500 liraya kadar, Kovid-19 aşısı yapılması hususu dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek.

Bu kapsamda yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı ilgili maddelerde dikkate alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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