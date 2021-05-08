Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığına bağlı tesislerdeki personele, 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin düzenleme Resmi...
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Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığına bağlı tesislerdeki personele, 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin düzenleme Resmi...

Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığına bağlı tesislerdeki personele, 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin düzenleme Resmi...
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığına bağlı tesislerdeki personele, 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığına bağlı tesislerdeki personele, 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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